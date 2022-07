Une furieuse envie de vacances

Ces vacanciers rêvaient de sable chaud, de la mer, et du soleil. Comme eux, les Français sont nombreux à avoir décidé de partir avant la date officielle des grandes vacances. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas encore trop de monde. L'idéal pour décompresser. Sur la plage, nous avons également croisé des retraités, libérés de toutes contraintes professionnelles. Pour ce couple qui vit en Seine-Maritime, la première partie des vacances se termine, elles reprendront fin août. "Ça peut être au mois de juin ou de septembre. Puisqu'en août on n'aime pas trop, un peu trop de monde", nous rapportent-ils. Des vacances plus tranquilles et surtout moins chères, c'est également ce qu'ils recherchent. Catherine vient de passer une semaine au camping, dans un mobil-home avec ses parents. "La semaine, on a payé à peu près, à trois, 458 euros. En pleine saison, c'est à quatre chiffres", nous affirme-t-elle. La température de la mer, elle, n'est qu'à deux chiffres. Aux alentours des 24 degrés, c'est tout simplement le bonheur pour ces vacanciers. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guerard