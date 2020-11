Une fusillade éclate en plein jour à Montpellier

En plein jour, trois individus équipés d'armes de poing et cagoulés ont tiré sur une bande rivale. Les échanges ont duré plusieurs minutes. L'affrontement a eu lieu au cœur du quartier de la Mosson, au Nord Ouest de Montpellier. La scène a été filmée par les habitants. Le confinement n'a pas arrêté les assaillants. Heureusement, les rues étaient quasiment désertes au moment des faits, mais les témoins sont choqués. Le quartier a été rapidement bouclé. Une voiture a été retrouvée sur les lieux. Elle aurait permis à trois individus de conduire un blessé au CHU. Touché par trois balles, l'homme pourrait appartenir à l'un des deux camps. Il a été placé sous protection policière. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Il s'agit de la cinquième fusillade qui y survient depuis le début de l'année 2020. Le secrétaire départemental de l'Hérault du syndicat Alliance Police Nationale, Rémy Alonso, a rappelé devant nos journalistes que le quartier concerné est "relativement difficile", qu'il y sévit "un gros trafic de stupéfiants". Et bien entendu, il doit y avoir des "guerres de territoire". "La montée en violence se fait de façon exponentielle sur Montpellier" ajouta-t-il par la suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.