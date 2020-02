Une fusillade fait 26 morts en Thaïlande

Le 8 février, la Thaïlande a été le théâtre d'un massacre sans précédent. Un militaire de 32 ans lourdement armé a ouvert le feu dans un centre commercial et a tué 26 personnes. Après 17 heures de traque, les policiers l'abattent à son tour. Tout au long du massacre, l'assaillant s'est mis en scène dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre thaïlandais veut étudier la piste d'un problème de santé mentale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.