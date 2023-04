Une histoire d'amour au cinéma

Toujours la blague au bord des lèvres, Alexis Michalik est sans doute l'un des rares metteurs en scène français à pouvoir s’offrir des séances d’autographes dès qu’il présente un nouveau projet. Il s’agit aujourd’hui d’un film. Il s’intitule "Une histoire d’amour", mais il va en compter plusieurs. C’est la continuité d’un projet initié sur les planchers et joué plus de 300 fois. Le public de cette avant-première au cinéma semble déjà bien la connaître. L’adaptation en film est un cadeau pour ses jeunes comédiennes, dont le profil n’est pas encore tout à fait ce que réclame les producteurs de cinéma. Mais Alexis Michalik a voulu imposer leur talent. "C’est quelque chose qui n’est pas facile à faire, parce que pour financer un film en général, il faut des têtes d’affiche. Et c’était le challenge que je me suis imposé", explique le metteur en scène. Avec un peu moins de dialogue et un jeu plus intime, les comédiennes passent haut la main le test du grand écran. Joie et drame en gros plan, pour servir une histoire assez universelle au nom de l’amour. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. C. Messange