Une île en feu : quatre morts à Chypre

Il n'y a plus rien à faire pour sauver le petit village Troodos dans le sud de Chypre. Un bourg ravagé par les flammes où les pompiers tentent de contenir la propagation de l'incendie, mais surtout à s'assurer que tout le monde respecte les ordres d'évacuation. L'incendie le plus important qu'est jamais connu le pays à d'ores et déjà dévorer 55 km² de foret dans le massif de Troodos, le poumon vert de cette île méditerranéenne. Là où l'incendie a démarré avant-hier, les habitants reviennent déjà constater l'état de leurs maisons. "On a été élevé ici. Il y avait notre école juste-là, notre église, nos montagnes, on a perdu tout ce que l'on avait", déplore une femme. "J'ai vu le feu approché du sommet de la colline. Aussitôt, nous avons pris la voiture de mon fils et nous avons fui. On a prévenu les autorités, mais les avions et les pompiers sont arrivés trop tard", raconte une autre. Des moyens de secours parfois dérisoires et qui ont été vite dépassés par l'ampleur du brasier, attisé toute la journée par des vents violents. Les renforts venus de Grèce et d'Israël se sont joints aujourd'hui aux efforts. L'incendie qui a fait quatre morts est ce dimanche soir partiellement maîtrisé.