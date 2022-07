Une île paradisiaque dans la Baltique

Vous pensez reconnaître la Corse ou la Grèce, perdu ! Nous sommes au bord de la mer Baltique, tout au nord de l'Allemagne. Bienvenue sur l'île de Rügen, 500 km de côtes. Et à perte de vue, ces drôles de corbeilles soigneusement alignées, les strandkorb. Il s'agit d'une petite cabane que les vacanciers louent depuis des décennies pour se protéger du soleil et du vent. La location de strandkorb sur la place de Baabe, à l'est de l'île, est de 30 euros la journée pour une vue mer. La contempler oui, s'y baigner, c'est une autre histoire. La température de l'eau dépasse difficilement les 16 °C. l'est de l'Île. Un million de touristes chaque année et un passage obligé, le seebrücke, une jetée de 400 mètres, construite en 1906 et célèbre pour son restaurant. Rûgen est spectaculaire surtout quand on a la possibilité d'en faire le tour. Nous embarquons avec Alexandre Brauns avec son bateau éponyme. Une falaise haute de 110 mètres que le capitaine connaît par cœur. C'est un enfant du pays. À cause de l'érosion, la terre recule de 30 cm chaque année. La dernière curiosité, c'est cette forêt de hêtres, sur 3 000 ha. Jan Röder, est ranger dans le parc national Jasmund (Allemagne) depuis trois ans. Il nous fait découvrir des arbres majestueux qui n'ont pas pour habitude de prendre racine sur des falaises. Ce parc unique, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, fait la renommer de l'Île de Rügen. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat