Une initiative à succès : il fait fabriquer un million de visières de protection

On en trouve désormais en nombre. Mais au début de la crise sanitaire, les masques manquaient cruellement en premier lieu au personnel soignant. C'est ce qui a poussé Anthony Seddiki, un ancien technicien de 35 ans, à fabriquer et à livrer des visières de protection. Au chômage, il se consacre entièrement à cette activité. C'est une initiative au succès fou qui a dépassé les frontières. En quatre mois, il a distribué plus d'un million de visières.