Une innovation pour protéger les fonds marins

Les prairies aquatiques sont des habitats pour de nombreuses espèces. Les animaux aquatiques y trouvent refuge, de la nourriture, et aussi un lieu pour se reproduire. Mais cet écosystème est fragilisé un peu partout sur les côtes du pays, principalement par les mouillages traditionnels, qui servent à amarrer les bateaux en pleine mer. Dans l'un des ports de l'île-aux-Moines, Nicolas Samzun retire une de ces chaînes qui arrachent les herbiers. Pour résoudre ce problème, ce plongeur professionnel a inventé un nouveau type de mouillage, avec une tige en caoutchouc, une bouée immergée, et un cordage résistant. Et l'inventeur est allé encore plus loin, il a conçu une technique pour que l'encrage passe d'un bloc de béton d'un mètre carré, à seulement 20 centimètres carrés. L'impact sur les fonds marins est considérablement réduit. Depuis deux ans, l'entreprise de Nicolas a émergé 200 mouillages écologiques dans toute la Bretagne. Aujourd'hui, il en installe à l'île-aux-Moines, missionné par la municipalité. Au total, la mairie compte remplacer 50 chaînes sur ses 310 mouillages. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Jeunemaître, J. Denniel