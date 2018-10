Une locataire parisienne qui sous-louait son appartement sur Airbnb sévèrement condamnée

Une locataire parisienne a été condamnée à rembourser 46 277 euros à sa propriétaire, soit l'intégralité des sommes perçues via la plateforme de location d'appartements Airbnb. Elle sous-louait son logement parisien depuis 7 ans sans son accord. La locataire va aussi être expulsée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.