Une maison pour retrouver le sourire

Iliane a 6 ans. Maintenant qu'il va mieux et qu'il est sorti de l'hôpital, il vient au Phare des Sourires tous les mercredis sans jamais rater un rendez-vous. Ce lieu porte bien son nom. Une maison en face du port de Marseille qui reçoit pour des journées ou des séjours, des enfants en fin de traitement ou en rémission. Et pour remettre ces enfants d'aplomb, les activités sportives s'enchaînent à leur rythme. Encadrés par des soignants et des éducateurs spécialisés, ils sont ici comme à la maison. Et comme Raphaël et Leïla, tout le monde y trouve son compte. Par exemple, Laure et sa mère sont venues y passer une semaine. Une semaine de répit, dans un quotidien lourd de soins et d'angoisse. Du repos pour Laure, surtout que dans ce centre, tout le monde a vécu la même chose. Comme l'explique Sylvie Ménard, infirmière puéricultrice et con-fondatrice du centre, avant de reprendre une vie à peu près normale, les enfants se retrouvent dans un lieu bienveillant. Et même si la prise en charge à l'hôpital est terminée, les enfants ont encore beaucoup de questions qui seront plus faciles à répondre au niveau du centre. T F1 | Reportage M.L. Bonnemain, B. Lachat.