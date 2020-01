Une maison soufflée par une explosion au gaz à Limoges

Au 18 de la rue de la Souterraine à Limoges, une maison a été soufflée samedi matin. Une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion. Les secours sont arrivés en grand nombre et ont très vite évacué les victimes ensevelies sous les décombres. Les deux blessés les plus gravement atteints seraient les propriétaires de la maison détruite. Plusieurs habitants du quartier ont dû être évacués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.