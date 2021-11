Une manifestation anti-chasse prévue à Laillé

C'est dans la commune de Laillé (Ille-et-Vilaine) qu'un automobiliste a été mortellement touché par une balle le 30 octobre dernier. Ce samedi après-midi, habitants, associations et élus seront réunis sur place pour exprimer leur lassitude. Ils veulent en finir avec les accidents de chasse qu'ils jugent trop fréquents alors qu'ils sont largement évitables. De ce fait, ils veulent que la pratique soit davantage encadrée et sécurisée. Pour y remédier, plusieurs mesures locales ont été prises. Parmi elles, l'interdiction de la chasse à moins de 150 mètres des habitations mais surtout l'interdiction de l'usage de la carabine. Cette dernière a une portée de plusieurs kilomètres contrairement aux fusils de chasse traditionnelle qui ont une portée beaucoup plus courte. Les manifestants veulent alerter l’État. Ils espèrent que des mesures plus contraignantes pour la chasse seront généralisées au niveau national. TF1 | Duplex N. ROBERTSON