Une manifestation contre la loi de sécurité globale prévue ce samedi après-midi à Paris

La manifestation sur la place de la République à Paris organisée ce samedi a été interdite par le préfet de police. Ce dernier a préconisé un rassemblement statique. Mais finalement, les manifestants ont reçu l'autorisation du tribunal administratif qui a cassé l'interdiction du préfet. Selon Liseron Boudoul, la marche aura lieu depuis la place de la République jusqu'à la Bastille. Les manifestants commencent à arriver petit à petit. Quelques gilets jaunes ont honoré cet événement de leur présence mais, on attend surtout des représentants des syndicats des journalistes, des médias, des ONG, des élus de gauche et des écologistes. Tous veulent dire haut et fort qu'ils sont contre la loi de sécurité globale et notamment l'article 24. Celui-ci punit en effet la diffusion d'images de gendarmes et de policiers quand elle pourra leur nuire. Les organisateurs de la manifestation s'attendent à beaucoup de monde cet après-midi. Mais ils craignent aussi une infiltration de black blocs au cours de la marche.