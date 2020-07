Une marche blanche et une messe en hommage au père Jacques Hamel

Pour rendre hommage au père Jacques Hamel, assassiné il y a quatre ans par des djihadistes, une marche blanche a été organisée ce dimanche en présence de la famille, des fidèles, des habitants ainsi que du ministre de l'Intérieur. Une messe s'en est suivie à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), assistée également par des membres de la communauté musulmane. Dans son homélie, le Monseigneur Lebrun a tenté de faire passer un message d'unité et de concorde.