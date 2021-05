Une marche jaune pour Marjorie à Ivry-sur-Seine

Une "marche jaune", car c'était la couleur préférée de Marjorie, 17 ans, tuée par un garçon de 14 ans la semaine dernière. En tête de cortège, sa mère Odile, ses sœurs et frères, derrière suivent des centaines d'habitants. Beaucoup de mères de famille et puis certains de ses professeurs de terminale. La marche arrive dans le quartier où Marjorie a été poignardée, parce qu'elle voulait défendre sa petite sœur victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Sa mère s'adresse tout particulièrement aux autres parents. "Aimez vos enfants, prenez soin de vos enfants, parlez avec eux, dites leur que vous les aimez, parce que cette parole, je n'ai pas eu le temps de le dire à Marjorie pour une dernière fois", dit-elle. Et puis ses autres sœurs, comme Cynthia, prennent la parole. "Pour de vulgaires mots, de grossiers échanges lâchés sur les réseaux sociaux. Tout acte a des conséquences. Nous devons l'apprendre à tous nos enfants", a-t-elle déclaré. Les réseaux sociaux et le harcèlement en ligne sont en cause. L'auteur présumé des faits l'a reconnu lui-même, même s'il nie avoir voulu donner la mort.