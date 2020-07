Une marche quatre ans après la mort d'Adama Traoré

Il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, Adama Traoré, 24 ans, mourait après une interpellation controversée. Dans le Val d'Oise, une marche en sa mémoire a eu lieu ce samedi. Point d'orgue du combat mené par ses proches, au premier rang desquels sa sœur Assa Traoré. Et la nouveauté cette année, c'est la présence de nombreux militants écologistes. La justice n'a toujours pas tranché cette question : la mort du jeune homme est-elle liée à des antécédents cardiaques et génétiques ou à une interpellation trop musclée comme l'affirme sa famille ?