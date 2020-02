Une météo digne d'un mois d'octobre au Grand-Bornand

Au Grand-Bornand (Haute-Savoie), il fait 4°C ce matin et la pluie ne s'arrête plus de tomber, même en altitude. Il s'agit d'une douceur très inhabituelle à cette période. Selon Météo France, il pourrait tomber 60 millimètres de pluie dans les Alpes ce dimanche et le risque d'avalanche est très élevé. Les conséquences de ces conditions climatiques sur la saison pourraient être importantes. Néanmoins, la neige et le froid seront de retour mardi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.