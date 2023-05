Une "météo moustique" pour prévenir la prolifération

Ils attaquent au beau jour et se reproduisent à vitesse grand V dans les conditions météo qui leurs sont favorables. Les moustiques tigres sont le calvaire de certains Girondins qui aimeraient bien profiter de leur jardin. Pascal Girard, client de l'entreprise Qista d'Izon, en Gironde, a décidé d'investir dans une machine, 1 300 euros pour une borne, qui piège les moustiques. Ces bornes, on en retrouve des milliers partout dans le pays, chez des particuliers, des écoles, et des collectivités. Le fonctionnement est simple, avec du CO2 et des particules odorantes, qui imitent le corps humain. À Libourne, le maire, Philippe Buisson, en a fait installer 80 pour développer une météo des moustiques, basée sur les captures de ces bornes et les conditions météo. À chaque augmentation de la population de moustiques, la mairie diffuse une alerte pour inciter les habitants à agir dans les jardins. Le but est d'éliminer toutes les larves et d'éviter la propagation des moustiques et des maladies qu'ils sont susceptibles de transmettre. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux