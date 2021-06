Une mini-tornade emporte le clocher de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Il a suffi de quelques minutes pour qu'elle emporte tout ou presque sur son passage. À commencer par le clocher de l'église de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Dans la bâtisse, un trou béant et tout autour, un paysage chaotique qui laisse le maire abasourdi. "De voir le clocher tombé à l'intérieur de l'église, on n'y pense pas. Là, on est en train de cauchemarder", déplore Sébastien Berger. Une habitante n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Les tuiles de son toit ont fait exploser les vitres de sa voiture. Ses voisins solidaires sécurisent son toit en prévision des pluies de cette nuit. Un autre habitant, Max, 90 ans, s'inquiète d'un nouvel orage. Il ignore pour l'instant s'il pourra dormir chez lui ce soir . "J'ai 90 ans bientôt et je n'ai jamais vu ça. Impensable, ce que j'ai pu voir voler", dit-il. Arbre arraché, toit détruit, même la salle des fêtes de la commune, qui devait demain accueillir les élections régionales, a été entièrement détruite. Il va falloir pourtant trouver une solution pour les bureaux de vote. Sur la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, les pompiers seront à pied d'oeuvre toute la nuit.