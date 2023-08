Une mort qui émeut et qui interroge à Lisieux

Pascal travaillait à la cantine du collège Pierre Simon de Laplace. Il croisait Stéphane Vitel presque tous les jours. Ce dimanche matin dans la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, un hommage a été rendu au principal du collège. Pourquoi et comment Stéphane Vitel, 48 ans, a-t-il perdu la vie ? Hier matin six heures, le principal est sur la route des vacances avec sa femme et ses enfants quand il reçoit une alerte sur son téléphone. L'alarme de son collège s'est déclenchée, il se rend sur place et d'après le témoignage de son épouse, il voit une porte grande ouverte et entre seul dans l'établissement. A 6h50, son corps est retrouvé inanimé. Que s'est-il passé entre le déclenchement de l'alarme et la découverte du corps de la victime ? Pour l'épouse du principal, aucun doute, son mari a reçu un coup sur la tête : "il y a eu une intrusion dans le collège, il y avait de la lumière ; il n'est pas tombé comme ça, ses lunettes étaient loin de son corps". Relevé d'empreintes, bornage téléphonique, inspection de chaque recoin du collège, le parquet de Caen révèle deux éléments importants : l'identification d'une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège et aucun désordre au sein de l'établissement. Lundi, l'autopsie du corps doit être réalisée pour déterminer les causes du décès. TF1 | Reportage N. Gandillot, G. Thorel