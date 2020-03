Une mutinerie a éclaté dans la prison de Béziers

Une mutinerie a eu lieu cet après-midi au centre pénitentiaire de Béziers. "Plus d'une cinquantaine de détenus ont découpé les grillages de la cour de promenade, cassé une porte et ont pu circuler à l'intérieur de l'enceinte de la prison", rapporte notre journaliste Élise Stern. Ils ont réintégré leurs cellules ce soir et quatre sont en garde vue.