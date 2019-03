Une mystérieuse nécropole étrusque a été découverte en Corse

Les archéologues ont découvert une nécropole étrusque exceptionnelle il y a quelques jours en Haute-Corse. Des tombes étonnamment bien conservées, qui vont permettre d'en savoir plus sur le peuple étrusque. Ce dernier vivait dans la commune d'Aléria bien avant que la cité ne devienne romaine. Une fouille a été lancée afin de comprendre la culture et les coutumes de l'une des plus importantes nécropoles de l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.