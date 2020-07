Une nette augmentation de la circulation du Covid-19 chez les 15-44 ans

Le nombre de cas de contamination au Covid-19 repart à la hausse, en particulier chez les jeunes. Ces derniers se montrent, depuis le déconfinement, insouciants et sont prêts à prendre des risques en allant à des fêtes sans masque ni respect des gestes barrières. La plupart savent pourtant que le virus continue de se propager, mais parfois avec le sentiment que leur jeune âge les protège. Un avis loin d'être partagé par tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.