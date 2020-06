Une nouvelle accélération du déconfinement à partir de lundi

À compter de lundi, les centres de vacances vont pouvoir rouvrir leurs portes sans restrictions. Les sports collectifs pourront également reprendre avec des consignes sanitaires adaptées à chaque fédération. Côté loisirs, les 2 000 salles de cinéma françaises pourront de nouveau accueillir du public à partir de lundi. Il en va de même pour les casinos et les salles de jeux. Quid des activités qui devront attendre jusqu'au 11 juillet ?