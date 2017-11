Une nouvelle technique permet de produire du foie gras sans gavage

Il sera bientôt possible de consommer du foie gras issu d'élevage sans gavage. En effet, cette pratique décourage un tiers des Français pour des raisons d'éthique et de bien-être animal. Une nouvelle technique, basée sur un processus naturel, est en train d'être mis au point. Elle consiste à administrer à des oisons un ensemble de bactéries, favorisant l'engraissement naturel du foie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.