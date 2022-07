Une nuit au cœur du brasier avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

C’est une lutte aussi acharnée qu’inégale. Une centaine de pompiers essaient de stopper, en pleine nuit, un mur de feu. Leur chef, le capitaine Pagnot, vient en première ligne pour les guider directement. Il bondit de camion en camion. Sa mission consiste à empêcher les flammes de traverser le bout de forêt. Si le feu passe, la ville de Biscarrosse sera menacée. Les hommes sont prêts. Mais il y a un problème, les flammes sont déjà là. Alors, l’officier donne l’ordre à ses camions de pénétrer au cœur de l’incendie. Il s’agit d’une tactique risquée, uniquement employée par les pompiers dans le Sud-ouest, à cause du caractère très inflammable des forêts locales. Les yeux sont rivés sur le feu et sur la réserve d’eau. Depuis le véhicule, la visibilité est mauvaise. C’est un pompier en dehors du véhicule, au bord des flammes, qui guide le convoi à pied. L’incendie n’est pas l’unique danger. Le terrain est aussi un adversaire tout aussi coriace. Le véhicule ne peut plus continuer hors-piste, à cause d'un pneu à plat. Il faut l’évacuer vite. Le feu se rapproche. Chaque jour, des véhicules cassent, crèvent, s'enlisent. Chaque jour, les pompiers les réparent et repartent au front. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Lormant