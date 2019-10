Une Nuit Blanche placée sous le signe de la mobilité

Si d'habitude les Nuits Blanches sont plutôt calmes, cette année 2019, la 18ème édition de ce grand événement a été placée sous le signe du mouvement. Pour le plus grand plaisir de tous, un vélodrome a été installé sur le périphérique et quatre voies ont été réservées aux piétons qui ont pu profiter d'une ambiance de boîte de nuit silencieuse jusqu'au bout de la nuit. De leur côté, les sportifs ont pu découvrir une vingtaine de sites touristiques de la capitale à travers une course nocturne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.