Une ordonnance verte pour les femmes enceintes

Des légumes de saison frais et bio. Grâce à son ordonnance verte, Cécile Tindon va préparer une soupe maison garantie sans perturbateurs endocriniens, de quoi la rassurer sur sa grossesse et sur la santé de son futur bébé. Cécile est l'une des 800 femmes enceintes bénéficiant de l'ordonnance verte. Une fois par semaine durant leurs grossesses, elles vont profiter d'un panier de légumes gratuits et bien garnis. Les futures mamans participent également à des ateliers de sensibilisation aux risques liés aux perturbateurs endocriniens. L'ordonnance verte, une prescription médicale délivrée par un médecin ou une sage-femme, est une initiative de la ville de Strasbourg et une première dans l'Hexagone. Des paniers bio pour les futures mères avec des légumes en circuit court. Pour Freddy Mathis, un exploitant local, c'est un moyen d'écouler une partie de sa production. Dans son exploitation, c'est la garantie de faire perdurer l'activité agricole et des chantiers d'insertion destinés à des personnes en difficulté. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre