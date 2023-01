Une pièce de plus... sur le toit !

La vie des habitants d'une maison s'est métamorphosée en quelques mois. Trois mois de travaux ont suffi pour transformer une chambre exiguë sous les toits, en une suite parentale de plus de 30 mètres carrés, avec un budget de "70 000 euros de gros œuvre et 45 000 euros de second œuvre", lance la propriétaire. Un budget conséquent, certes, mais qui permet d'avoir une maison plus grande, sans déménagement. Dans un premier temps, il faut démonter le toit pour pouvoir reconstruire plus haut. Deux chambres d'une quinzaine de mètres carrés chacune. Mais attention, un tel chantier exige quelques précautions. Il faut déposer un permis de construire et vérifier que les murs et les fondations peuvent supporter les poids de l'étage supplémentaire. Ossature en parpaing, en brique ou en bois, il existe souvent une solution. Malgré les travaux, Mélanie, son mari et leurs deux enfants continuent de vivre en dessous du chantier comme si de rien n'était, ou presque. La surélévation offre bien des avantages, notamment dans les régions où les terrains sont rares. En quelques années, un entrepreneur a vu la demande triplé. Cela peut aussi être un excellent investissement lorsque le coût des travaux est inférieur au prix du mètre carré. TF1 | Reportage J.-P. Féret, A. Ifergane