Une policière de la brigade fluviale est portée disparue dans la Seine

À Paris, une policière de la brigade fluviale est portée disparue depuis ce vendredi après-midi lors d'un exercice conjoint avec les sapeurs-pompiers dans la Seine. Le courant du fleuve, renforcé par les pluies, rend encore plus difficile les recherches. D'importants moyens ont été mobilisés pour tenter de la retrouver. Les recherches ont par ailleurs été suspendues lorsque la nuit est tombée. Elles reprendront samedi matin.