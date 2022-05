Une Première ministre en campagne... et des ministres qui s'installent

Le gouvernement est formé, la campagne peut commencer. Dans ces législatives, quinze ministres se présentent dont Élisabeth Borne. Premier pas d'une candidate désormais Première ministre et quelques passages obligés : séance selfie avec des jeunes, séance d'écoute avec les habitants et le sujet du pouvoir d'achat sur lequel est attendu non pas la candidate mais la Première ministre. "Qu'elle prenne conscience du sujet en fin de compte. Puisque plus ça va aller, plus ça va être dur à l'avenir", a dit Christelle Balleroy, co-gérante boulangerie "Balleroy" à Villers-Bocage. "Je suis dans la phase où j'ai besoin, ça m'intéresse, c'est important pour moi, d'écouter. Ces moments plus intenses d'échange, c'est l'occasion de voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien", a expliqué Élisabeth Borne. La numéro un du gouvernement est en campagne quand le numéro deux rempile à Bercy. Et pour Bruno Le Maire, l'inflation est aussi une préoccupation. De la guerre contre la hausse des prix à la guerre en Ukraine que Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères, jusqu'ici ambassadrice à Londres, devra gérer dans les pas de son prédécesseur, Jean-Yves Le Drian. Fin de la plus longue carrière ministérielle, dix années consécutives de la Défense au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian qui aura vécu toutes les crises de l'Irak à la Syrie, du Sahel à l'Ukraine, qui raccroche à 74 ans. TF1 | Reportage I. Marie, M. Guenegan, A. Lebranchu