Une première nuit de canicule à Nice

Des joggeurs ont commencé leur entraînement très tôt, et pourtant ... Il fait déjà 28°. Ce dimanche matin, ils sont nombreux à essayer de profiter, non pas du moment le plus frais, mais du moment le moins chaud de la journée. Dormir dans la journée pour récupérer, car la nuit a été tropicale. Dans un camping hier soir, une famille de Bourg-en-Bresse (Ain) essayait comme elle pouvait de se rafraîchir. La mère nous explique : " On ouvre le plus possible la chambre. Une autre technique moins connue pour dormir au frais : "Je dors sur le carrelage". Avec cette canicule, c'est en soirée que le camping s'anime. Ce dimanche, les températures ont encore grimpé : 31° en milieu de matinée sur le littoral, 36 attendus dans l'arrière-pays. En ville, les touristes essayent de s’abriter autant qu'ils le peuvent. Sur la plage en revanche, les messages de précautions ne sont pas complètement passés. En vigilance orange canicule, il est recommandé de ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de s'abriter du soleil et de bien s'hydrater. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli