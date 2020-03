Une prime aux salariés présents physiquement : le point avec François Lenglet

Les salariés français sont plus prompts à débrayer à cause de la crainte de la contagion que leurs homologues allemands ou italiens. Le ralentissement économique risque donc d'être prononcé chez nous, sans parler des perturbations de notre vie quotidienne. Le gouvernement appelle les entreprises à verser une prime aux salariés qui auront accepté de venir travailler. Les explications de François Lenglet, notre spécialiste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.