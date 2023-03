Une procession pour faire tomber la pluie

Ils portent leur dernier espoir à bout de bras. Saint-Gaudérique, patron des agriculteurs catalans, à qui les Perpignanais demandent une seule chose, la pluie. Un habitant indique qu'ils n'ont pas eu de pluie depuis un an, ils sont à 170 mm alors qu'il leur faut au moins 800. Des centaines de personnes se sont réunies dans les rues de Perpignan (Occitanie), pour une procession aussi exceptionnelle que la sécheresse cette année 2023. Un ultime appel à l'aide pour ces agriculteurs du département. Les reliques ont été portées jusqu'au fleuve de la Têt dont le niveau est exceptionnellement bas pour la saison. La tradition est ancestrale en Catalogne (Occitanie), mais voilà plus de 150 ans que la ville n'avait pas eu à l'organiser. "Recourir à Saint-Gaudérique en temps de sécheresse et de calamité climatique est une pratique encrée dans la piété populaire, ici" indique le Père Abbé Christophe Lefebvre. Tous attendent un miracle. Les passants eux restent perplexes. Ils souhaitent savoir comment ça se passe, mais ne comptent pas trop sur le résultat. Depuis un an, le niveau de précipitation dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie) est équivalent à celui d'un climat désertique comme la Jordanie. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia