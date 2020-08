Une rave party rassemble près de 500 jeunes dans la Creuse

L'heure est au rangement après une rave party organisée sur l'ancien terrain militaire de Féniers. Elle devait durer jusqu'à lundi, mais s'est terminée samedi en début de soirée. Alertée, la préfecture a pris deux arrêtés pour interdire tout rassemblement festif et le transport de matériel sonore. Des forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher l'arrivée de nouveaux fêtards. Les jeunes quittent désormais les lieux au compte-gouttes sous la surveillance de la gendarmerie.