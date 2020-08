Une rave party sauvage sous surveillance en Lozère

Plus de 10 000 personnes ont envahi samedi 8 août, en fin de soirée, un terrain agricole privé, pour y organiser une fête, en plein parc national des Cévennes. Ces fêtards venus de toute la France ont forcé les clôtures de ce champ. Des agriculteurs et habitants des environs ont tenté en vain de les arrêter, sans succès. Depuis ce dimanche matin, les accès routiers sont bloqués par la gendarmerie et un poste de commandement mobile est installé à quelques kilomètres de là. Jointe par téléphone, la préfète de la Lozère, Valérie Hatsch, dénonce "des comportements irresponsables".