Une réplique de la grotte Cosquer pour préserver un patrimoine paléolithique

Installée à 37 mètres de profondeur des Calanques de Marseille, la grotte Cosquer menace de disparaître avec ses 270 dessins du paléolithique à cause de la montée des eaux. Pour préserver ce patrimoine, un projet de reconstruction verra le jour en 2022, grâce notamment à celui qui l'a découvert en 1991 : Henri Cosquer. À l'époque, ce plongeur ne se doutait pas encore de l'ampleur de sa trouvaille. Désormais, la cathédrale de pierre sera accessible au grand public.