Une ruée vers les plantes vertes ce week-end à Nantes

Le rendez-vous était donné à midi pile, mais les Nantais étaient en avance pour trouver la perle rare. La raison de cet engouement, une vente éphémère de plantes. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Cela fait quatre ans que l'entreprise organise ces événements qui ne durent que le temps d'un week-end. Et le succès ne faiblit pas. Une petite révolution verte s'est opérée ces dernières années. Les plantes sont devenues branchées et essentielles pour certains. Verte ou grasse, grande ou petite, en pot ou en suspension ... les fleuristes ont dû leur faire de la place à côté des fleurs. Pour répondre à la demande croissante, la boutique nantaise "Jane" s'est spécialisée. Selon Sophie Gandon, la responsable, cet emballement est né sur les réseaux sociaux grâce aux blogueurs. Pour Claire Baulin, par exemple, c'est devenu une passion. Chaque jour, elle accorde plus d'une heure à l'entretien de ses 130 plantes. Ces dernières contribuent à son bien-être et elle le leur rend bien. Claire a dépensé près d'un millier d'euros en plantes et en matériels, mais elle s'épanouit et respire elle aussi dans sa petite jungle.