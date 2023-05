Une sécheresse jamais vue en avril dans les Alpes-Maritimes :

La Cagne ne coule quasiment plus. Le niveau de ce petit fleuve côtier est extrêmement bas pour la saison. En cause, la sécheresse et la pluie qui se fait attendre depuis des mois dans la région. C’est du jamais-vu pour les habitants. Dans les Alpes-Maritimes, le déficit de précipitation atteint -76%. Face à l’aggravation de la situation, plusieurs secteurs du département viennent de passer au stade d’alerte renforcée. Il est désormais interdit d’arroser les jardins d’agrément et les fleurs. Il est encore possible d’arroser les potagers, seulement la nuit. Mais jusqu’à quand ? Dans certains jardins familiaux, les plantations des légumes d’été ont commencé. Ils attendent aussi la pluie avec impatience. "Elle nous inquiète tous cette sécheresse. C’est le début en plus, c’est ça qui est le plus inquiétant", confie un habitant. La préfecture appelle les habitants à utiliser l’eau avec civisme et responsabilité pour limiter le durcissement probable des restrictions dans les mois à venir. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard