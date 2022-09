Une seconde jeunesse pour Roméo et Juliette

Le spectacle est sur la scène. Il est aussi en coulisse, avec des images filmées en direct et retransmises sur grand écran. C’est une version inédite de "Roméo et Juliette", avec une caméra au-dessus des danseurs. Les acteurs interprétant Roméo et Juliette sont deux hommes. D’autres soirs, cela peut être un homme et une femme ou deux femmes. "Pourquoi est-ce que ça doit avant tout être un homme et une femme ? En 1597, ce sont deux hommes qui jouent Roméo et Juliette", explique Benjamin Millepied, directeur de "L. A Dance Project". Cette version est différente des pièces déjà vues. Celui qui filme est aussi danseur. Le sentiment pour les spectateurs d’être au plus près. La plupart ignoraient qu’il s’agissait ce soir d’un couple d’hommes. Une d’entre eux a affirmé que le spectacle était "Extraordinaire". Elle ajoute que "l’amour n’a pas de sexe, c’est une belle leçon pour beaucoup de personnes". Benjamin Millepied ose ce ballet, qui dans l'Hexagone, bouscule tous les codes. TF1 | reportage G. Bellec, A. Ifergane