Une semaine après, l'hommage des Marseillais

Des fleurs pour dire leur peine, leur tristesse. Une semaine après l'effondrement de l'immeuble rue de Tivoli, les Marseillais ont tenu à rendre hommage aux huit habitants disparus. La vie des riverains et du quartier du Camas est bouleversée depuis cette nuit du 9 avril : "on a un peu du mal à dormir, on est stressés (...) on est aux aguets, on se soutient entre voisins, on essaie de prendre des nouvelles entre nous" ; "c'est toujours très dur". Un peu plus loin, Diana et Patrick tentent de surmonter leur traumatisme. Ces deux voisins vivaient juste en face du 17 rue de Tivoli. Une semaine après, ils sont toujours sous le choc. "Tu ne peux pas l'oublier ce traumatisme. L'explosion, le bruit était tellement fort. Dès fois, je l'imagine à côté de moi", confie Diana. "C'est un peu dur. Il faut essayer d'aller mieux chaque jour. C'est vrai que c'est un choc", se désole Patrick. Ces évacués sont pris en charge dans cet hôtel en attendant de savoir s'ils pourront aller chercher quelques affaires personnelles dans leur appartement. Leur immeuble est inaccessible et pour le moment, ils n'imaginent pas pouvoir revivre chez eux. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba