Une semaine de galère dans le Nord : du mieux à la pompe ?

Il y a une semaine à Lille (Hauts-de-France), il fallait patienter plus d'une heure devant une station d'essence pour remplir son réservoir de carburant. Mais sept jours plus tard au même endroit, la file d'attente a disparu. Les consommateurs sont ravis malgré la hausse du prix des carburants. Comme s'il ne s'était rien passé, plus de queues dans les stations et du gasoil en stock. La pénurie est-elle derrière nous ? Pourtant dix kilomètres plus loin sur le marché, nous constatons une situation exceptionnelle ce samedi matin. Une dizaine de commerçants manquent à l'appel. Pour cause, ils préfèrent espacer leur journée de travail et ne cibler que les meilleurs marchés. Cette peur de la panne sèche se ressent aussi dans la commune de Loon-Plage. Le week-end dernier, Laurent Declercq, agriculteur, craignait de manquer de carburant à une période cruciale du calendrier. Et encore ce samedi, sa situation ne s'est pas améliorée. Concernant le gasoil non-routier, il n'a reçu que 5 000 litres cette semaine. Il lui en aurait fallu 8 000 litres pour achever ses travaux agricoles. TF1 | Reportage M Debut, G. Delobette