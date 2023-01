Une semaine glaciale

L'hiver s'est installé en Alsace. Encore cinq centimètres de neige fraîche aujourd'hui, après des chutes importantes hier. Dès quatre heures du matin, les déneigeuses étaient de sortie pour sécuriser les routes. Après des semaines de douceur inhabituelle, le froid est arrivé d'un coup à Saverne, dans le Bas-Rhin. À Besse, dans le Puy-de-Dôme, la neige est si importante que Stéphane aurait bien troqué son tracteur contre une déneigeuse. Il fait moins huit degrés ce matin, avec un ressenti de moins quatorze. Aucun problème pour les vaches et leur manteau de poils. De la neige en abondance sur les massifs en Auvergne, mais aussi dans les Pyrénées. Pour en profiter, les skieurs ont dû braver un vent glacial, moins 18 degrés dans une station. Les rafales font chuter les températures en montagne et jusqu'au bord de la Méditerranée. Malgré un soleil radieux, peu de promeneurs sur la plage du Gruissan. On profite de la vue, mais à l'abri. Jusqu'à moins cinq degrés à Carpentras, au pied du Mont Ventoux. Pas d'inquiétude pour un producteur, mais une certaine vigilance. Chaque soir, il scrute l'évolution des températures des prochains jours. Elle devrait rester fraîche partout en France, environ cinq degrés en dessous des normales de saison. TF1 | Reportage E. Payro