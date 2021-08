Une situation de plus en plus difficile pour les Afghans

Ce dimanche, des centaines d'Afghans tentent encore de rejoindre la route qui mène à l'aéroport de Kaboul. Ils veulent essayer de monter dans l'un des tout derniers avions militaires, et ce, malgré cette nouvelle menace d'attentat prise très au sérieux par les services de renseignement américain. Ce matin, ils demandent d'ailleurs à la population de quitter cette zone de l'aéroport le plus vite possible. Mais les Afghans ont une telle envie de quitter le pays qu'ils sont prêts à prendre tous les risques. Et l'aéroport est leur seule solution pour partir. En effet, s'enfuir par la route en voiture est compliqué puisqu'il y a des check-points de talibans dans tout le pays, mais aussi parce que les six frontières avec l’Afghanistan sont encore toutes fermées.