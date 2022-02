Une situation délicate pour l'armée ukrainienne

À Sievierodonetsk, dans l'une des villes de l'Est ukrainien que les Russes sont en train de cerner, les soldats fidèles au gouvernement de Kiev font tout pour résister. Toutefois, ils se sont repliés au cœur de l'agglomération et s'attendent aux chocs. Ils s'attendent notamment à des frappes aériennes dans très peu de temps, à des tirs d'artillerie et à l'entrée des chars russes dans la zone. Par ailleurs, il y aurait aussi dans la zone la présence de petits groupes de francs-tireurs composés de cinq ou six individus. Ils sont chargés de viser des cibles d'opportunités avec leurs armes légères pour créer le chaos. Dans tous les cas, la situation rend désormais toute circulation dans le secteur extrêmement périlleuse. TF1 | Duplex M. SCOTT