Une solution pour demain : transformer l'eau de mer

C'est l'une des plus grandes usines de dessalement au monde. Elle pompe l'eau de la Méditerranée 24h/24, 7j/7 pour fournir de l'eau potable à plus d'un million d'Israéliens. La moitié de l'eau traitée devient potable. L'autre moitié, chargée de sel, est rejetée dans la mer par un canal. Il y a cinq usines similaires dans le pays. Et désormais, 75 % de l'eau potable en Israël provient de la mer. La limite de ce système réside dans la quantité d'énergie qu'il consomme. En effet, les usines de dessalement d'eaux israéliennes utilisent jusqu'à 5 % de la production électrique du pays. C'est un problème économique, mais aussi environnemental. L'usine est d'ailleurs adosser à une centrale électrique au charbon. Elle doit être convertie au gaz prochainement. Malgré cela, Israël compte ouvrir d'autres usines afin d'extraire 100 % de son eau potable de la mer. L'économie d'eau dans l'agriculture est la deuxième leçon tirée du climat aride en Israël. Des arbres poussent dans le désert du Néguev grâce à l'irrigation au goutte à goutte, un système développé dès les années 60 par les pionniers des kibboutz. En irriguant uniquement les racines, le goutte à goutte permet d'économiser 30 à 40 % d'eau à condition d'en contrôler précisément le débit. Il s'agit bien plus qu'un simple trou dans un tuyau. Il faut tout de même investir 1 000 euros par hectare cultivé. En Israël, trois quarts des surfaces agricoles utilisent le goutte à goutte. Dans le sud de la France, il convainc peu à peu les viticulteurs confrontés à la sécheresse. Dernière économie et non des moindres, 86 % des eaux usées sont recyclées en Israël à destination de l'agriculture. En France, moins de 1 % de l'eau des égouts est valorisée. TF1 | Reportage B. Christal, A. Ponsar