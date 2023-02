Une sommelière à la conquête du monde

Sentir, goûter, reconnaître un vin parmi des milliers, c'est le défi proposé à ces 68 sommeliers venus du monde entier. Ils ont cinq jours pour réaliser leur rêve et devenir champion du monde. Nous les retrouvons au deuxième jour du concours pour une épreuve secrète qu'ils passent l'un après l'autre, à l'écart du groupe. Tout au fond, Pascaline Lepeltier, la candidate française, donne l'impression de vouloir disparaître. C'est sa nature, anxieuse. Sommelière à New York depuis quatorze ans, elle s'est préparée en multipliant les allers-retours avec l'Hexagone. Cette dernière va s'appuyer sur son vécu pour la fameuse épreuve mystère. En trois minutes, Pascaline doit servir une bouteille dont la température est trop élevée. Il faut la plonger dans la glace pour la rafraîchir. Cela est inhabituel pour un vin rouge, mais elle ne voit pas d'autres alternatives. Lorsque le chrono sonne, elle doute quand même et pense avoir échoué. Trop déçue pour s'exprimer, Pascaline apprendra plus tard qu'elle fait partie des 17 demi-finalistes. TF1 | Reportage D. Piereschi, F. Le Goïc, D. Bordier