Une station balnéaire bientôt confinée en Catalogne ?

À Barcelone, deuxième ville d'Espagne, des millions d'habitants sont appelés depuis hier à rester chez eux. Dans la station balnéaire de Sitges, à une quarantaine de kilomètres de la capitale catalane, on craint le pire pour la saison estivale. L'absence de vacanciers, cet été, serait une catastrophe pour la Catalogne. Dans la région, le tourisme est un secteur essentiel. Il représente près de 15% de l'économie locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.