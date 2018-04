Une technologie permet de vivre en direct les tableaux de Gustav Klimt

Un nouvel espace artistique vient d'ouvrir à Paris sur plus de 3 000 mètres carrés. Un endroit où la technologie s'est mise au service de l'art pour projeter sur des murs de dix mètres de hauteur les paysages des tableaux de Gustav Klimt. Les amateurs d'art pourront alors déambuler dans cette galerie numérique pour apprécier le ton floral des œuvres du peintre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.