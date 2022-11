Une tempête de neige submerge l'Amérique du Nord

C'est comme un mur blanc qui s'est abattu sur la ville de Buffalo. Une tempête de neige précoce et d'une violence exceptionnelle. En quelques heures, il est tombé près de deux mètres de neige, paralysant toute la région et faisant craindre le pire. La gouverneure de l'État décrète l'état d'urgence et appelle la population à la prudence. Partout, la visibilité est quasi nulle. Et même si à Buffalo, les habitants sont habitués à la neige, cette fois, c'est l'effet lac qui a joué. L'air glacé en passant en dessus des lacs plus chauds, a absorbé des quantités énormes d'humidité, ce qui a amplifié considérablement le phénomène. Alors, depuis deux jours, les chasse-neige travaillent 24h/24 pour dégager les routes, mais la tempête est arrivée si vite que les automobilistes ont été pris au piège. Dans la ville, on tente de garder son sang-froid. En attendant, ce sont les dindes qui se gèlent les pattes et le match de football Américain des Buffalo Bills a été déplacé à 500 kilomètres de là. Un moindre mal pour l'instant, car rien n'est terminé. La tempête de neige se déplace vers la ville de New York et devrait durer tout le week-end. TF1 | Reportage M. Dupont